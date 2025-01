Team Palomba, un 2024 da ricordare anche grazie al contributo degli atleti biscegliesi

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per il Team Palomba. La squadra molfettese, allenata dai tecnici Claudio De Mita, Tommaso Cilardi, Nicolangelo Samarelli e Giuliano Palomba, infatti, nei dodici mesi appena trascorsi oltre a laurearsi Campione d’Italia nella classifica a squadre agli Assoluti (risultato storico per lo sport pugliese), ha conquistato il secondo posto al Campionato Italiano Under 20 e il terzo posto alla Coppa Italia confermandosi ancora una volta tra le più forti d’Italia.

Grande merito per i questi successi spetta anche ai 6 atleti biscegliesi che da anni sono parte fondamentale di questo straordinario team:

• Mirko De Nichilo, secondo sia al Campionato Italiano Assoluto sia al Campionato Italiano Under 20. Il forte lottatore ha vinto anche il bronzo alla Coppa Italia.

• Diego Ragno, quinto al Campionato Italiano Assoluto e settimo alla Coppa Italia.

• Valeria Simone, sesta al Campionato Italiano Assoluto e ottava al Campionato Italiano Under 20.

• Rossella Palomba, ottava al Campionato Italiano Assoluto e sesta al Campionato Italiano Under 20.

• Dario Troilo, settimo alla Coppa Italia.

• Diego Depalma, nono alla Coppa Italia.

Meritano una particolare menzione anche due giovani lottatori, under 15, Gabriele Verdesca e Carmine De Nichilo sicuri protagonisti nel 2025.