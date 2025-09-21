Team Palomba, ripresa la preparazione in vista della nuova stagione di lotta 2025/2026

Sono ripartiti gli allenamenti dei biscegliesi del Team Palomba in vista della stagione sportiva 2025/26. La squadra campione d’Italia 2024, guidata dai tecnici Tommaso Cilardi, Nicolangelo Samarelli e dal dott. Giuliano Palomba, ha iniziato a lavorare alternando sedute sul tappeto di lotta e sessioni atletiche presso lo stadio “Cozzoli”.

Il programma di preparazione mira ad arrivare nelle migliori condizioni alla Coppa Italia di novembre, la prima grande competizione di fine anno, e a presentarsi al top della forma per il campionato italiano assoluto di gennaio, oltre che per i successivi campionati nazionali di categoria.

A difendere i colori biscegliesi saranno atleti di spicco come Diego Depalma, Gabriele Verdesca, Carmine De Nichilo e Cristian Soldani, insieme al campione nazionale di categoria Mirko De Nichilo. In squadra anche i medagliati agli italiani Dario Troilo, Rossella Palomba e Valeria Simone, che rappresentano una certezza per continuare a portare alto il nome del club a livello nazionale.