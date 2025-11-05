Team Bersaglieri Bisceglie: Capasso vicecampione regionale e qualificato ai Campionati Italiani

Grande giornata per il Team Bersaglieri di Bisceglie, protagonista al Palapertini di Noicattaro nella competizione regionale di Karate Kumite Serie A, svoltasi domenica 2 novembre. In occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il team biscegliese ha onorato al meglio la ricorrenza conquistando risultati di grande prestigio.

A spiccare è stato Ettore Capasso, categoria 86 kg, che ha centrato la qualificazione ai Campionati Italiani Junior e conquistato la medaglia d’argento, laureandosi vicecampione regionale al termine di un percorso impeccabile. Capasso difenderà ora i colori del sodalizio biscegliese nella finale nazionale in programma a Roma, al Palapellicone, il 22 e 23 novembre.

Ottime anche le prestazioni degli altri atleti del team, che hanno portato a casa due medaglie di bronzo grazie ad Alice Simone (categoria 53 kg) e Donato Zingarelli (55 kg). Meno fortunata la prova di Aron Sancilli (68 kg), che si è fermato a un passo dal podio dopo una gara combattuta.

Con tre medaglie su quattro atleti in gara, il Team Bersaglieri conferma ancora una volta la sua solidità tecnica e tattica, portando in alto il nome di Bisceglie nel panorama regionale del karate.