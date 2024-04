Team Bersaglieri Bisceglie ad un passo dalla top ten al Campionato Italiano Juniores di Karate

Si conclude con un onorevole undicesimo posto il Campionato Italiano Juniores di Karate per il Team Bersaglieri Città di Bisceglie, disputato a Ostia Lido dal 5 al 7 aprile.

Al Pala Pellicone oltre 90 atleti per categoria si sono alternati sul tatami laziale. Il Team Bersaglieri, guidato dal tecnico Francesco Simone, ha schierato Giusy De Cillis, Cristiana Lopopolo, Simone Del Rosso ed Ettore Capasso. L’undicesimo posto finale giunge al termine di gare intense con i biscegliesi che hanno ben figurato con il meglio della categoria.

Team Bersaglieri Città di Bisceglie che guarda ai prossimi impegni con il mese di maggio che vedrà impegnati gli Esordienti Under 14, mentre prosegue il lavoro del centro giovanile che vede la costante crescita degli Under 12 e Under 6.