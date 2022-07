Tarolli e Stefanini nuovi arrivi nel mercato del Bisceglie Calcio

La giornata di mercato in casa Bisceglie Calcio ha regalato altri due nuovi arrivi in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Andando in rigoroso ordine temporale: la prima notizia riguarda l’ingaggio del portiere Stefano Tarolli, classe ’97. Il nuovo estremo difensore neroazzurro stellato vanta 6 presenze in Serie B con la maglia del Foggia. Nel tardo pomeriggio ecco l’annuncio di Orazio Antonio Stefanini, 31enne giocatore duttile, capace di giocare in varie zone nella metà campo d’attacco, “Il mio ruolo naturale è quello del trecquartista- ha rivelato – ma mi sono disimpegnato anche da attaccante esterno e da mezzala”. Stefanini negli ultimi anni ha giocato a Trinitapoli, Corato e Molfetta.