Taranto-Bisceglie: cresce l’attesa per l’andata della finale di Coppa Italia Eccellenza

Bisceglie e Taranto erano indicate tra le principali favorite alla viglia e non hanno tradito le attese. Dopo un lungo ed impegnativo percorso, le due squadre sono giunte all’atto finale della Coppa Italia Eccellenza Puglia. Oggi alle 18:00 allo “Stadio Italia” di Massafra che ha registrato il sold out, i nerazzurri proveranno a centrare un risultato positivo in modo da presentarsi nel match di ritorno davanti alle mura amiche del “Ventura” con un importante vantaggio.

In un clima dalle grandi occasioni davanti ad uno stadio gremito di sostenitori rossoblù, anche a causa del divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella BAT, il collettivo biscegliese sarà chiamato a confermare l’ottimo stato di forma. Il cammino in Coppa della squadra allenata da mister Di Meo è stato piuttosto lineare, eliminando senza troppi problemi Nuova Spinazzola, Canosa ed infine Unione Calcio Bisceglie a sancire il passaggio al turno conclusivo della fase regionale del torneo. Il percorso del Taranto è invece cominciato con la controversa doppia sfida contro il Brindisi, con la revoca della sconfitta a tavolino inizialmente disposta per la mancata disputa della gara di ritorno. Poi l’eliminazione dell’Atletico Acquaviva ed il successo nel triangolare contro Novoli e Gallipoli hanno spianato la strada verso la finale. In campionato invece il cammino del Taranto è stato decisamente altalenante ed ora i rossoblù allenati nuovamente da mister Danucci, subentrato all’esonerato Panarelli, sono lontani dalla vetta occupata proprio dal Bisceglie di ben dodici lunghezze. Pertanto un trionfo in Coppa è un’occasione da non fallire per la compagine ionica, che può regalarsi l’opportunità di accedere alla fase nazionale del torneo e sperare nel salto di categoria.

Il Bisceglie dovrà farsi trovare pronto nel doppio impegno di Coppa Italia e le operazioni sul mercato delle ultime ore sono finalizzate a rinforzare ulteriormente l’organico. Infatti è ufficiale l’acquisto del difensore classe 1997 Cristian Ioio, proveniente dal Portici e sarà subito a disposizione per rimediare alle assenze di Visani e Di Fulvio nella retroguardia nerazzurra. L’altro innesto è il trequartista classe 1998 Gaetano Dammacco, all’occorrenza attaccante centrale e seconda punta, che risolve la partenza di Castro verso Canosa. Inoltre il Bisceglie riaccoglierà nei propri ranghi anche il difensore 2005 Vito Nacci e il portiere 2007 Luigi Capogna.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO