Tappa lucana per la Diaz, Cinco ospita Azzurri Conversano, Nettuno affronta Olimpia Palo

Tre gare interessanti per le portacolori biscegliesi del futsal Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 12 marzo.

I biancorossi di Capurso saranno di scena in Basilicata precisamente al “Pala Sinigalli” di Senise per affrontare la compagine locale nell’ottava giornata di ritorno del campionato cadetto girone G. La Diaz punta all’undicesimo acuto stagionale per consolidare la quinta posizione in graduatoria e magari ridurre il gap dalle compagini che la precedono. I lucani invece, a riscattare la sconfitta maturata contro il Palo del Colle e proseguire la striscia positiva di risultati dinanzi al pubblico amico avviata nella gara con il Bitonto Futsal Club approfittando della difficile trasferta del Città di Potenza (che la precede di un punto) contro la capolista Itria. Statistiche alla mano, si affrontano il quarto miglior attacco e la terza miglior difesa. Senise a segno in 86 occasioni (39 portano la firma di Giannace), i biscegliesi invece hanno subito 50 reti. Fischio d’inizio alle ore 16.00. La gara sarà diretta da Ugo Ciccarelli di Napoli coadiuvato da Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia. Cronometrista Gianluca Zuzolo di Caserta.

Mezz’ora prima toccherà al Futbol Cinco che al “Paladolmen” riceverà Azzurri Conversano nel ventiduesimo turno del massimo torneo regionale. I nerazzurri puntano a riscattarsi dopo il ko interno nella gara infrasettimanale contro Alta Futsal e aumentare il vantaggio dalla zona salvezza attualmente di due lunghezze. La compagine barese invece, ad archiviare l’astinenza di punti che dura da due partite in virtù delle sconfitte maturate con New Taranto e Barletta calcio a 5 nonchè vendicare la battuta d’arresto patita nel match d’andata (4-2 a favore dei biscegliesi). Dirigeranno l’incontro Davide Pellegrino e Simone Petracca entrambi di Lecce.

Chiude il programma il Nettuno il quale ospita al “Centro Sportivo Aurora” l’Olimpia Palo nella diciottesima partita del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri vogliono dare continuità alla vittoria interna maturata contro Audax San Severo e voltare pagina dopo la sconfitta nella tana del Terlizzi. Gli ospiti invece, puntano a fare punti e dimenticare il ko di misura con il Just Mola. Calcio d’inizio alle ore 16.00. Antonio Vania di Barletta è il direttore di gara designato.

Foto: Felice Nichilo