Tanti premi per il Bisceglie Calcio durante l’Assemblea elettiva di LND Puglia

Ha avuto luogo nella giornata di ieri presso il Centro Congressi “The Nicolaus Hotel” di Bari l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti. Ed è stato proprio in questa occasione che il Bisceglie Calcio ha ricevuto prestigiosi premi per i risultati conseguiti la scorsa stagione sia per quanto riguarda la Prima squadra che a livello juniores.

Sono stati consegnati alla società nerazzurra i trofei per la vittoria della squadra maggiore nel Girone A del campionato di Eccellenza Pugliese e per quella dell’Under 19 nel Girone B del campionato regionale Juniores. Da segnalare anche il titolo provinciale conquistato dall’Under 14 e dall’Under 17, che testimonia l’ottimo lavoro compiuto dal settore giovanile. In rappresentanza della società stellata vi erano il Direttore generale del Bisceglie Renato Ferrulli, il Dirigente di riferimento per le squadre giovanili Francesco D’Azzeo e il collaboratore della dirigenza biscegliese Antonio Caiati.