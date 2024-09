Tanti impegni ravvicinati per i Lions Bisceglie

Sempre più fitto il calendario della preseason per i Lions Bisceglie, in preparazione all’inizio della nuova stagione nel campionato di B2.

Il gruppo si è allenato già a partire da lunedì mattina sul parquet del PalaDisfida di Barletta, per poi proseguire gli allenamenti nella palestra Elite Club a Bisceglie nel pomeriggio di ieri. Ora la squadra di coach Fabio Saputo è attesa da ben tre gare nel giro di appena cinque giorni. Si comincia quest’oggi alle ore 17:30 con il match in trasferta contro il Sant’Antimo, che milita nella serie B nazionale, valevole per la prima edizione della Skills4U Cup. È ormai consolidato il sodalizio tra i due club, uniti da un solido accordo di collaborazione tecnico-sportiva che riguarda il settore giovanile ed in particolare il progetto Campus. Inoltre sabato 14 e domenica 15 settembre andrà in scena il quadrangolare di Mola, in cui in semifinale i Lions affronteranno l’Adria Bari ed il giorno successivo una tra Virtus Matera e New Basket Mola.