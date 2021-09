Supercoppa basket, Lions a caccia della finale contro Monopoli

Oggi, mercoledì 15 settembre alle ore 20.30, andrà in scena il secondo turno di Supercoppa del girone H tra Lions Bisceglie e Action Now Monopoli. In caso di vittoria, i giocatori nerazzurri avranno accesso diretto alla finale.

Il team di coach Lucianzi Nunzi è reduce dalla vittoria su Giulianova dopo due overtime, gli ospiti invece hanno passato il primo turno eliminando la corazzata tarantina. La sfida ha un sapore speciale in casa Bisceglie, tanti gli ex tra le fila di Monopoli, tra cui il coach Sergio Carolillo, indimenticato timoniere della storica promozione dell’allora DiBen Bisceglie in C1 nella stagione 1996-97.

Il match del PalaDolmen tra Lions Bisceglie e Monopoli sarà diretto da Adriano Acella di Corato e Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia. Ingresso al Paladolmen gratuito con esibizione del documento d’identità con allegato green pass o in alternativa un certificato di esito negativo di test anti-Covid effettuato nelle 48 ore precedenti all’inizio dell’incontro.