Supercoppa basket, i Lions trionfano dopo due overtime

La sfida di Supercoppa tra Lions Bisceglie e Giulianova sul campo del Paladolmen, si conclude con il punteggio di 84-81 per i nerazzurri, che hanno ottenuto la vittoria con grinta e fatica dopo due overtime, accedendo al secondo turno del torneo.

Il match comincia bene per la formazione di casa che infligge un parziale di 7-0; risposta degli avversari non tarda ad arrivare, ecco un controbreak di 11-0. Le due compagini non riescono ad allungare sul punteggio, tranne qualche tentativo di fuga sul 29-22 per i nerazzurri. A metà partita Bisceglie prova a seminare gli ospiti sul 42-33, prima di un parziale di 8-0 da parte di Giulianova. Situazione che si mette in salita per Vavoli e compagni a tre minuti dal termine sul 61-66. Il team di coach Nunzi non si perde d’animo e rimonta il gap (66-66). Si va ai tempi supplementari.

Il primo overtime vede le due squadre alzare i ritmi, con continui colpi e contraccolpi che sanciscono la parità sul 73 pari. Sarà il secondo tempo supplementare a decidere le sorti della gara. Dopo l’ultimo vantaggio di Giulianova sul 76-73, i Lions Bisceglie reagiscono con un parziale di 8-0 sotto i colpi di Fontana, Enihe e Dip.

LIONS BISCEGLIE-GIULIANOVA 84-81 d2ts

Lions Bisceglie: Dron 7, Giannini 6, Dri 19, Enihe 17, Dip 19, Fontana 15, Vavoli 4, Giunta 2, Tibs 2. N.e.: Mastrodonato, Mastrofilippo. Allenatore: Nunzi.

Giulianova: Caverni 10, Motta 18, Giacomelli 5, Di Carmine 3, Fattori 22, Buscaroli 10, Cianci 8, Bischetti 5, Stefano Scarpone. N.e.: Fabio Scarpone. Allenatore: Domizioli.

Arbitri: Pierluigi Marzo di Lecce e Marino Caldarola di Ruvo di Puglia.

Parziali: 21-19; 37-33: 57-56; 66-66: 73-73.

Note: uscito per cinque falli Cianci. Tiri da due: Lions Bisceglie 20/47, Giulianova 22/50. Tiri da tre: Lions Bisceglie 7/28, Giulianova 8/24. Tiri liberi: Lions Bisceglie 23/38, Giulianova 13/20. Rimbalzi: Lions Bisceglie 51 (36+15; Dip 12), Giulianova 55 (43+12, Fattori 14). Assists: Lions Bisceglie 8 (Fontana 4), Giulianova 11 (Fattori 4).