Supercoppa basket, i Lions Bisceglie stendono Monopoli e passano il turno

Finisce con una sonora vittoria dei nerazzurri la sfida di Supercoppa tra Lions Bisceglie e Action Now Monopoli, partita andata in scena ieri tra le mura del Paladolmen. I giocatori di casa se la vedranno con Talos Ruvo nel prossimo turno, per l’accesso alle Final Eight.

I Lions Bisceglie scendono in campo con la giusta tenacia, allungando subito sul +7 (21-14), per poi toccare il +8 ad inizio secondo quarto (28-20). Monopoli però riesce ad annullare il gap per poi trovare l’unico e momentaneo vantaggio grazie alle doti di Laquintana (40-41), proprio quando Dri e compagni tentano la fuga. Primo tempo che si chiude 42-41 per la corazzata biscegliese.

Al rientro dall’intervallo lungo, Bisceglie mette in campo una grande solidità difensiva e spiccato gioco di squadra nell’area avversaria; arriva subito un parziale di 7-0 per poi essere a +11 su Monopoli (57-46). Gli ospiti allenati da mister Carolillo però non stanno a guardare e recuperano parte del punteggio (-7 sul 66-59), per poi calare i ritmi sotto i colpi di Dron Dip ed Enihe.

LIONS BISCEGLIE-MONOPOLI 81-68

Lions Bisceglie: Dron 6, Fontana 8, Dri 15, Enihe 12, Dip 14, Giannini 10, Giunta 6, Tibs 6, Vavoli 4. N.e.: Mastrodonato, Mastrofilippo. Allenatore: Nunzi.

Monopoli: Micky Laquintana 10, Vanni Laquintana 24, Torresi 3, Albertini 13, Visentin 7, Lombardo 7, Annese 4, Ragusa. N.e.: Bellantuono, Muolo, Diomede. Allenatore: Carolillo.

Arbitri: Angelo Lenoci di Massafra, Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia.

Parziali: 21-17; 42-41; 65-51.

Note: uscito per cinque falli Dron. Tiri da due: Lions Bisceglie 22/47, Monopoli 13/27. Tiri da tre: Lions Bisceglie 9/26, Monopoli 8/23. Tiri liberi: Lions Bisceglie 10/17, Monopoli 18/29. Rimbalzi: Lions Bisceglie 44 (28+16; Fontana 9), Monopoli 36 (28+8, Albertini 10). Assists: Lions Bisceglie 14 (Dron, Dip, Enihe 3), Monopoli 9 (Micky Laquintana, Lombardo 2).