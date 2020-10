Supercoppa, Alpha Pharma sfida Ruvo nel recupero della seconda giornata

Il match tra Alpha Pharma Bisceglie e Talos Basket Ruvo (inizialmente posticipato a giovedì 19 ottobre) andrà in scena oggi, sabato 31 ottobre. La partita è valida per il recupero della seconda giornata della Supercoppa Centenario, nella cornice del palasport di via “Colombo”.

Sfida delicata per i giocatori biscegliesi, che hanno il compito di ritornare subito alla vittoria dopo la secca sconfitta per mano di Nardò (89-62). Dopo aver accumulato sul proprio cammino anche una vittoria alla prima giornata del torneo contro Borgorosso Molfetta (77-63), i ragazzi di coach Marinelli nonostante la giovane età, hanno l’ultima possibilità di conquistare il primo posto del girone R, l’unico che permette l’accesso diretto alle fasi finali. Cercheranno di spezzare le speranze della corazzata biscegliese i giocatori ruvesi, che hanno esordito nella coppa con una sconfitta, per poi rifarsi con la vittoria ai danni di Molfetta (77-71).

Appuntamento quindi a stasera per la contesa tra Alpha Parma Bisceglie e Ruvo, palla a due fissata alle ore 18.00.