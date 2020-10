Supercoppa, Alpha Pharma alla ricerca della vittoria contro Nardò

Nel pomeriggio di oggi, domenica 25 ottobre, l’Alpha Pharma Bisceglie scenderà sul parquet di Nardò per la terza giornata della Supercoppa Centenario (la seconda giornata verrà recuperata giovedì 29 ottobre).

Una sfida complicata attende i cestisti biscegliesi, reduci dalla soddisfacente vittoria casalinga nella prima giornata, ai danni della Pallacanestro Molfetta e alla ricerca della seconda vittoria consecutiva nel torneo, per inseguire la prima posizione in classifica. L’unica che garantisce l’accesso alle fasi finali. I pronostici però sono dalla parte del team salentino, che hanno sul loro rullino due vittorie contro Ruvo e Molfetta. In caso di vittoria Nardò riuscirebbe già a staccare il pass per le fasi successive. I ragazzi di coach Marinelli dovranno prestare attenzione al collettivo granata, in particolare al veterano Goran Bjelic e alla vecchia conoscenza biscegliese Riccardo Bartolozzi.

Il match sarà visibile sulla piattaforma Youtube della Pallacanestro Andrea Pasca Nardò, con streaming a partire dalle 17.55. Dirigono Pierluigi Marzo (Lecce) e Matteo Rodi (Brindisi).