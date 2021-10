Super Unione Calcio batte la capolista Corato, Don Uva e Virtus Bisceglie ko

Una vittoria e due sconfitte. Questo il bilancio delle gare disputate da Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo domenica 10 ottobre rispettivamente contro Corato, Nuova Spinazzola e Audace Cagnano nel quarto turno del campionato di Eccellenza e Promozione e terzo di Prima Categoria.

La copertina di giornata spetta ai ragazzi di Rumma che sbancano il “Coppi” di Ruvo battendo la capolista per 2-0 con una rete per tempo. Una gara ordinata quella disputata dagli azzurri che passano in vantaggio al 43′ del primo tempo con il “Condor” Manzari alla terza marcatura consecutiva in campionato. Nella ripresa, l’Unione raddoppia con Zinetti (coratino doc) protagonista di una sgroppata in solitaria che si conclude nel migliore dei modi. Per gli azzurri si tratta del terzo successo consecutivo in trasferta che li proietta al sesto posto con 9 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 17 ottobre, l’Unione Calcio ospiterà al “Di Liddo” il Team Orta nova che ha battuto per 3-0 il Borgorosso Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

Sconfitta casalinga per il Don Uva battuta al “Di Liddo” per 5-2 dalla capolista Nuova Spinazzola. Il risultato si sblocca al 18′ con gli ospiti avanti grazie all’autorete di Carbone. Il difensore biancogiallo si riscatta al 44′ concretizzando, nel migliore dei modi, il calcio di punizione battuto da Pasculli. Nella ripresa, dopo sette giri di lancette, lo Spinazzola si riporta avanti con Ieva . Tale risultato perdura sino al 14′ quando Uva pareggia nuovamente i conti. Tra il 31′ e il 34′ la capolista sigla altre due reti firmate Lomuscio e Loconte. In virtù del ko interno, i biscegliesi rimangono a quota 7 punti in classifica in compagnia dell’Atletico Acquaviva e, nel prossimo turno, sempre in programma domenica 17 affronteranno in trasferta la Football Acquaviva.

RISULTATI E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Scivolone interno per la Virtus Bisceglie che cede in casa per 2-0 all’Audace Cagnano. Entrambe le reti sono arrivate nella ripresa. Al 24′ gli ospiti rompono l’equilibrio con Gioffreda mentre, al 37′ Di Nauta concretizza un calcio di rigore concesso dal direttore di gara. Virtus Bisceglie che rimane a quota 4 punti in graduatoria e domenica prossima sarà di scena a Zapponeta ospite del Real Zapponeta.

RISULTATI E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A