Futsal: super sfida per la Diaz in B, Cinco contro la capolista, Nettuno in trasferta

Turno di campionato molto interessante per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 8 marzo.

I biancorossi di Di Chiano ospitano al “Pala Colombo” di Ruvo il Soverato nel big match del diciannovesimo turno della regular season serie B girone G. Una gara che potrebbe valere una stagione considerando che si affrontano la prima e la seconda della classe sebbene la Diaz abbia usufruito del turno di riposo e attenda il responso sul reclamo contro l’Alta Futsal. Le due compagini hanno un distacco di una lunghezza (40 per i calabresi contro i 39 della Diaz). Statistiche alla mano si affrontano il miglior attacco contro la difesa meno perforata. Il Soverato ha siglato 93 reti di cui ben 46 portano la firma di Piovesan mentre i biscegliesi invece hanno subito 25 gol. All’andata le due squadre impattarono per 4-4. La gara, che inizierà alle ore 15.00 sarà diretta da Filippo Cagno di Napoli coadiuvato da Manuel Terracciani sempre di Napoli. Crono: Antonio D’Addato di Barletta.

Un’ora più tardi toccherà al Futbol Cinco che, al “Pala Cosmai” se la vedrà con la capolista Just Mola in occasione dell’incontro numero 23 del massimo torneo regionale. Nerazzurri a caccia del riscatto dopo il ko contro il Grimal Barletta per uscire dalle sabbie mobili della graduatoria. Non sarà semplice visto che il Mola è in serie positiva da nove partite ed è reduce dall’affermazione per 7-1 sul Ruvo. All’andata i molesi vinsero per 9-0. Terna arbitrale proveniente da Bari. Dirigerà la contesa Filippo Bottalico affiancato da Claudio Pacucci. Crono: Gaetano Marvulli.

Chiude il programma il Nettuno di scena al “Pala Disfida Mario Borgia” di Barletta per vedersela con l’Eraclio nel match valevole per la ventesima giornata del campionato serie C2 girone A. Biancazzurri a caccia di punti per dimenticare la sconfitta casalinga con l’Altamura. Fischio d’inizio alle ore 16.00

Foto: Felice Nichilo