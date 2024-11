Successo per l’edizione 2024 della Coppa Città di Bisceglie

Edizione da incorniciare per la “Coppa Città di Bisceglie” di ciclocross. Allestita dalla Polisportiva Cavallaro con il coordinamento del d.s. Sabino Piccolo, la competizione ospitata nell’area della Conca dei Monaci e valevole anche quale terza prova del MediterraneoCross ha coinvolto circa 250 specialisti del fuoristrada in rappresentanza di 8 regioni suddivisi nelle diverse categorie, per complessive 5 partenze.

La prima gara, riservata ai Giovanissimi, è stata scandita dall’affermazione di Alberto Antonio Malerba al maschile e Chiara Ligorio tra le donne. Nella prova Esordienti ha primeggiato Luciano Schettini, emulato in ambito femminile da Rebecca Ventola. Tra gli Allievi si sono registrati i successi di Marco Sicuro tra i corridori di 1° anno e del biscegliese Francesco Dell’Olio (tesserato per il team laziale Il Pirata Vangi) tra i 2° anno, mentre tra le Allieve si sono imposte Noemi Fracchiolla (1° anno) e Chiara Ottaviani (2° anno). Nella quarta prova vittorie femminili di categoria per Alessia Bulleri (Elite), Brenda Zavarella (Junior) e Chiara Radesca (Under 23), in campo maschile ha invece prevalso Francesco Carnevali (Under 23). La gara riservata al segmento Open ha visto il primo posto assoluto del coratino Vittorio Carrer (U23) con Piergianni Cautela vincitore tra gli Elite. Per la Polisportiva Cavallaro, il risultato individuale di maggior spessore è giunto grazie ad Emilia Musci, seconda classificata tra le Under 23.

Foto di Antonio Caggiano – Bikerounder