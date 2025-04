Successo per i karateka biscegliesi al Campionato Nazionale ACSI di Pescara

Sabato 12 aprile è andato in scena il Campionato Nazionale di karate in quel di Pescara, in cui i 24 atleti delle Fiamme Cremisi Bersaglieri hanno conquistato 14 medaglie, classificandosi al primo posto nel medagliere.

Ricco bottino per i karateka biscegliesi, che accompagnati dal maestro Donato Cannone, dal prof. Francesco Simone e dall’allenatrice Roberta Adesso, hanno ottenuto 3 ori, 2 argenti e 9 bronzi. Sul gradino più alto del podio sono saliti Francesco De Candia, Giordana Capasso e Alessandro Zecchillo. Secondo posto per Pietro Di Terlizzi e Sara Di Benedetto, mentre ai piedi del podio si trovano Duarte David, Antonio Lomuscio, Ines Di Benedetto, Eros Di Benedetto, Athena Carelli, Roberta Adesso, Aurora Di Benedetto, Diletta Minervini e Veronica Di Terlizzi.

L’ottima prova del collettivo biscegliese fornita a Pescara conferma l’importante lavoro societario, capace di raggiungere risultati soddisfacenti a livello nazionale.