Storica promozione in Serie B1 per lo Sporting Tennis Club 2.0 Bisceglie

Lo Sporting Tennis Club 2.0 Bisceglie scrive una importante pagina di sport cittadino conquistando la promozione in Serie B1.

Il team capitanato da Kikko Sasso e composto da Valentin Florez, Francisco Bahamonde, Matias Fernandez Netri e Manolo Baldini ha battuto nel doppio confronto in finale spareggio playoff il Vicenza.

In terra veneta affermazione biscegliese con un netto 5-1 che ha chiuso i conti promozione in favore dello Sporting che quindi ha potuto festeggiare in casa un traguardo di assoluto valore.