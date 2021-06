Storica promozione in B2 per la Sportilia Volley Bisceglie

Traguardo storico per Sportilia Volley, che sabato 26 giugno, sul campo amico della Leonessa Altamura, ha conquistato la promozione in serie B2, aggiudicandosi con personalità gara 3 della finale playoff.

Le ragazze del tecnico Nuzzi partono subito forte con un break di 7 punti consecutivi che consente loro di portarsi sull’8-13. Le biscegliesi sanno poi tener testa alla reazione d’orgoglio delle avversarie, portatesi sul 20-22, mettendo a segno i tre punti decisivi per aggiudicarsi il primo set.

Più equilibrata la seconda frazione nel segmento inziale (11-10), ma Nazzarini e Dominko trascinano Sportilia con il perentorio 2-15 parziale che vale il 13-25 finale.

L’ultimo atto del match viene gestito con freddezza dalle biscegliesi, abili a mettere la contesa in discesa portandosi sull’8-18, sino all’attacco vincente finale di Ottomano per l’11-25 che ha aperto la festa in casa Sportilia per un traguardo inedito.