Stop interno per la Virtus Bisceglie, il Don Uva non va oltre il pari

Si chiude con un bilancio di una sconfitta ed un pareggio la domenica di Virtus Bisceglie e Don Uva nel campionato di Promozione.

Dopo l’ottimo avvio di campionato con la vittoria a San Severo, adesso arriva una pesante sconfitta casalinga per la Virtus Bisceglie. I biancazzurri cedono il passo ad un cinico Santeramo, che si impone con un netto 0-3. In una gara condizionata da un forte vento, la coppia d’attacco composta da Cubaj e Amorese fatica ad impensierire la solida retroguardia avversaria, sprecando diverse chance da gol nel primo tempo. Gli ospiti sono decisamente più concreti e sbloccano il match con la rete di Sette al minuto 18. Nel secondo tempo arriva l’immediato raddoppio firmato da Pasqualicchio, bravo a sfruttare uno svarione a centrocampo della Virtus Bisceglie. Nel finale Panarea chiude definitivamente il match dal dischetto su penalty concesso per un tocco di mano di Bux in area di rigore. Ora la compagine biancazzurra è chiamata a riscattare la sconfitta nel prossimo impegno in programma domenica 22 contro la Soccer Trani.

Pareggio a reti bianche per il Don Uva Calcio nella trasferta al “Parisi” di San Marco in Lamis. I padroni di casa erano reduci da una sonora sconfitta all’esordio contro l’Audace Barletta, mentre la compagine biancogialla proveniva da una convincente vittoria casalinga contro il Bitritto Norba. Adesso con questo pareggio il Don Uva resta imbattuto dopo le prime due giornate ed attende nel prossimo turno di campionato il Football Club Capurso.

QUI SOTTO I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI