Serie B2: stop interno per i Lions Bisceglie contro Milazzo / CLASSIFICA

Stop interno per i Lions Bisceglie, Milazzo si impone al palasport di Ruvo nella la prima giornata di ritorno della fase Play-in Gold del campionato di Serie B2 con il risultato di 68-78; al termine di una contesa ben presto indirizzata verso gli ospiti, che hanno toccato anche il +20 durante l’arco della partita.

Milazzo mette subito alle corde i nerazzurri, con un parziale di apertura di 0-7 che sarà il preludio di una grande serata al tiro per gli ospiti; che però non danno subito lo strappo e permettono il rientro dei padroni di casa, che rimontano e arrivano a toccare anche il +5, sul 21-16, durante il secondo periodo. Prima di rientrare negli spogliatoi però, la formazione siciliana dà uno strappo deciso al match, con un netto parziale di 6-22 che porta a riposo le due squadre sul punteggio di 27-38; con la situazione che andrà addirittura peggiorando per i nerazzurri, che arriveranno a toccare le venti lunghezze di svantaggio durante il terzo periodo.

La reazione d’orgoglio che i Lions avranno tra il terzo e il quarto periodo, che permetterà loro di rimontare dieci punti agli avversari fino al 68-78 finale, non sarà però abbastanza: la precisione dall’arco e i tanti tiri liberi in meno realizzati rispetto agli avversari sono stati un fattore determinante per questo stop interno per i Lions Bisceglie, che adesso devono dimenticare in fretta questo passo falso e rimettersi in corsa per i loro obiettivi stagionali.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lions Bisceglie-Svincolati Milazzo 68-78

Lions Bisceglie: Rodriguez 15, El Agbani 6, Dancetovic, Okiljevic 8, Dip 3, Colombo 16, Amo 14, Trentini 6, Cavalieri. N.e.: Macera, La Macchia. All.: Saputo.

Svincolati Milazzo: Scredi 18, Quarta, Lalic 12, Bolletta 11, Rimsa 14, Malual 13, Giambò 10, Giannullo. N.e.: Alesci, Salvatico. All.: Priulla.

Arbitri: Conforti di Matera, Amatori di Brindisi.

Parziali: 15-11; 27-38; 46-60.

Note: uscito per cinque falli Rodriguez.

Tiri da due: Bisceglie 12/31, Milazzo 10/31.

Tiri da tre: Bisceglie 11/34, Milazzo 13/27.

Liberi: Bisceglie 11/17, Milazzo 19/26.

Rimbalzi: Bisceglie 43, Milazzo 31.

Assist: Bisceglie 11, Milazzo 10.