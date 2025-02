Stop indolore per i Lions a Canosa / CLASSIFICA

Stop indolore per i Lions a Canosa, giunto sul punteggio di 81-74, nell’ultimo, ininfluente, turno della fase qualificatoria di Serie B2; in cui comunque i nerazzurri sono scesi in campo per portare a casa la vittoria, sfuggita nel finale dopo una contesa sempre serrata.

I ragazzi di coach Saputo partono meglio dai blocchi di partenza con un parziale di 0-8 nei primi 3′, ma poi si fanno prima riprendere e poi distanziare dai padroni di casa; che toccano il +9 nel secondo periodo e su quel vantaggio costruiscono la loro partita. Difatti i ragazzi di coach Menduto hanno risposto poi colpo su colpo ai tentativi di rimonta ospite e anche quando i biscegliesi sembravano poter recuperare, come in occasione di un parziale di 0-7 nel quarto periodo, Canosa ha saputo rispondere, portandosi così a casa il match.

Per i Lions Bisceglie il bilancio però rimane invariato: adesso ci sarà una settimana di riposo prima dell’inizio della fase decisiva della stagione, i Play-in Gold, in cui nerazzurri si giocheranno tutto.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Canosa-Lions Bisceglie 81-74

Canosa: Gramazio 8, Monacelli 14, Idrissou 3, Jelic 10, Karavdic 23, Sadi10, Galicia 7, Cerruti 6, Vernich. N.e.: D’Amico, Ciociola, Catalano. All.: Menduto.

Lions Bisceglie: Rodriguez 14, El Agbani 10, Dancetovic 4, Trentini 6, Dip 4, Colombo 9, Okiljevic 8, Amo 7, Camporeale 6, Cavalieri 6. N.e.: La Macchia, Del Rosso. All.: Saputo.

Arbitri: Amatori di Brindisi, Moriello di Marcianise (Caserta).

Parziali: 18-15; 33-29; 61-53.

Note: uscito per cinque falli Okiljevic.

Tiri da due: Canosa 16/32, Bisceglie 19/46.

Tiri da tre: Canosa 10/25, Bisceglie 8/22.

Liberi: Canosa 19/36, Bisceglie 12/21.

Rimbalzi: Canosa 36, Bisceglie 34.

Assist: Canosa 8, Bisceglie 7.