Stella di Bronzo al Merito Sportivo dal Coni, biscegliese premiato dal presidente Malagò

“Con grande felicità comunico che il Coni ti ha conferito la Stella di Bronzo al merito Sportivo per l’anno 2019 in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella tua attività dirigenziale”, con queste parole il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha insignito il biscegliese Michele Rana di uno dei riconoscimenti più alti del Comitato per meriti in ambito sportivo.

Rana, 76 anni lo scorso 20 novembre, è stato Ufficiale della Polizia Locale, attualmente in pensione. E’ stato dirigente della Cicloamatori Avis Bisceglie, e ancora ne fa parte con ruoli di primo piano, raggiungendo risultati e premi di grande prestigioso regionale e nazionale.

“Con questa onorificenza”, si legge nella lettera di Malagò, “l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio“.

“Mi congratulo profondamente con”, scrive il presidente Coni, “augurando che nel prosieguo dell’attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni”.

L’onorificenza verrà consegnata nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato territoriale del Coni appena la situazione legata all’emergenza sanitaria lo consentirà.

Dalla redazione di Bisceglie giungano le felicitazioni all’indirizzo del nostro concittadino Michele Rana.