Stefanini rinnova con il Bisceglie, “Lavoreremo sodo per una annata da protagonisti”

La seconda settimana ufficiale di calciomercato si apre in casa Bisceglie con una conferma di assoluto spessore. Per la seconda stagione di fila, infatti, Antonio Stefanini indosserà la maglia nerazzurra.

Classe 1991, trinitapolese, Stefanini è stato uno dei principali punti di riferimento in campo e fuori della compagine stellata nello scorso campionato di Eccellenza: superati con tenacia alcuni acciacchi nel primo segmento di stagione, infatti, il duttile mancino di centrocampo ha collezionato una sfilza di prestazioni notevoli diventando titolare inamovibile nel ruolo di mezzala con un bottino complessivo di 20 presenze e 2 reti fino alla sfortunata finale playoff di Manfredonia. Da anni tra gli interpreti più quotati nel massimo torneo regionale con le casacche – tra le altre – di Corato, Sporting Altamura, Audace Barletta e Trinitapoli, Stefanini ha esordito appena ventenne nel Barletta in C2 e ha maturato nel suo percorso agonistico anche diverse esperienze in serie D a Trani e a Molfetta.

“Sono estremamente felice di aver prolungato il rapporto con questa società e con questa città nella quale mi sono trovato bene fin dal primo giorno – rimarca Stefanini – . La reciproca volontà di restare insieme ha determinato una rapida conclusione dell’accordo con il presidente Racanati. Sono carico e motivato nella stessa misura e forse anche di più rispetto alla scorsa stagione, lavoreremo sodo creando i presupposti per un’annata da protagonisti e per riprendere ad inseguire quell’obiettivo sfumato di un soffio a maggio”.