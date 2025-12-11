Stasera c’è Bisceglie-Unione Calcio, in palio la finale di Coppa Italia di Eccellenza

Una cosa è certa. Una biscegliese tornerà a giocare la finale di Coppa Italia di Eccellenza dopo 8 anni. Chi, tra Bisceglie e Unione Calcio, lo si scoprirà stasera 11 dicembre quando le due squadre si affronteranno al “Gustavo Ventura” per la terza volta in poche settimane nella semifinale di ritorno della competizione regionale che inizierà alle ore 18.00.

Bisceglie e Unione arrivano all’appuntamento con due umori opposti. I nerazzurri sono reduci dal ko esterno per 3-1 contro il Canosa. L’Unione invece ha superato per 3-0 il Polimnia accorciando il divario dalle compagini che la seguono. I ragazzi di Di Meo hanno dapprima eliminato la Nuova Spinazzola e poi il Canosa mentre, gli azzurri hanno estromesso dalla competizione Bitonto e Virtus Mola.

Nel match d’andata le due squadre pareggiarono per 1-1. Al termine dell’incontro, se il risultato totale delle due partite sarà in parità, risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Chi vince staccherà il pass per la finale con il match d’andata in programma il 22 Gennaio e quello di ritorno il 5 Febbraio.

Marco Carlucci di Molfetta sarà il direttore di gara e sarà coadiuvato da Angelo Conversa di Bari e Luca De Gaetanis di Brindisi. (credit foto: Marcello Papagni)