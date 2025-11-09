Star Volley vince il derby a Cerignola grazie ad una grande prestazione / CLASSIFICA

Vittoria di carattere per la Star Volley che espugna con grande personalità il parquet della Pallavolo Cerignola per 1-3 facendo suo il derby valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B1 al termine di una partita molto combattuta.

Il primo set risponde alle attese della vigilia con le due squadre molto determinate e abili a rispondere colpo su colpo alle iniziative avversarie. La situazione di equilibrio si protrae per tutta la prima frazione che, infatti, si decide ai vantaggi con le biscegliesi più solide delle avversarie e capaci di aggiudicarsi il set d’apertura per 24-26. Lo 0-1 dà ulteriore morale a Star Volley che nel secondo set rientra in campo con determinazione decisa a non dare chance alle padrone di casa. Cerignola, però, non molla e continua a controbattere ai tentativi di fuga delle ospiti. Il copione della partita non cambia con l’equilibrio a fare da padrone, tuttavia, le nerofucsia fanno valere la propria qualità tecnica riuscendo nel finale a creare un gap che si attesta sui cinque punti sino al definitivo 20-25 che vale il raddoppio biscegliese. Sotto di due set, le ofantine hanno il grande merito di non lasciare nulla di intentato e nel terzo set provano a ribaltare l’inerzia della sfida alzando i giri del motore. Star Volley cala leggermente l’intensità e così Cerignola ne approfitta per provare a riaprire l’incontro aggiudicandosi il parziale per 25-20. Al rientro sul parquet per il quarto set, però, le biscegliesi reagiscono con prontezza e chiudono la partita con un parziale perfetto in entrambe le fasi gioco. Tutti i tentativi delle foggiane, infatti, si rivelano inefficaci per controbattere al monologo nerofucsia con la conseguenza che il quarto set si trasforma in una cavalcata trionfale per Star Volley che si aggiudica il derby in virtù del 12-25 che sancisce il definitivo 1-3.

Grazie a questo successo, il quarto in cinque gare, le biscegliesi salgono a quota 12 in graduatoria mantenendosi nelle zone nobili della classifica. Nel prossimo turno, in programma sabato 15 novembre, Star Volley sarà nuovamente impegnata in trasferta sul campo del Cassino. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

