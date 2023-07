Star Volley: ufficiale l’arrivo di Kostadinova, rinnovo per D’Ambrosio

La dirigenza della Star Volley Bisceglie ha raggiunto l’accordo per portare Adriana Kostadinova in maglia nerofucsia nella stagione agonistica 2023-24. La forte laterale di origini bulgare, classe 1982, gioca in Italia dal 2007 ed ha conquistato numerose promozioni in carriera: quattro nelle ultime sei stagioni, a cominciare da quella in A2 con Cutrofiano fino alle vittorie di Castellana Grotte, Melendugno e Francavilla Fontana, dalla B2 in B1. “Sono davvero onorata di far parte di questo gruppo nel quale troverò Simone Giunta, con il quale potrò proseguire il percorso umano e sportivo già condiviso nella scorsa annata”.

Star Volley che nei giorni scorsi ha ufficializzato la conferma di Irene D’Ambrosio. “Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto nuovamente in me. Sono sicura del fatto che, con impegno e costanza, riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati. In questi due anni mi sono trovata molto bene e sentita a mio agio. Non ho avuto alcun dubbio nell’accettare di proseguire con la Star Volley, in un ambiente familiare nel quale si sta veramente bene”.