Star Volley, tutto facile contro il fanalino di coda Pescara / CLASSIFICA

Inizia con il piede giusto la gestione di coach Giandomenico alla Star Volley Bisceglie che rispetta il pronostico travolgendo per 3-0 il fanalino di coda Pescara nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B1.

Basta appena un’ora di gioco alle nerofucsia per ritrovare i tre punti e rilanciarsi in classifica al cospetto di un avversario che non ha saputo opporre resistenza al maggior tasso tecnico delle biscegliesi. Padrone di casa subito travolgenti in avvio di gara con un parziale di 8-1 che indirizza immediatamente il primo set e l’intera partita. Grazie ad un ace di capitan Panucci, Star Volley tocca la doppia cifra di vantaggio ed amministra le operazioni fino al 25-11 con il quale si va al primo cambio campo. L’avvio di seconda frazione si rivela maggiormente equilibrato con le abruzzesi brave a rimanere in scia alla squadra di casa sino a metà frazione. Star Volley, infatti, non riesce a guadagnare più di tre lunghezze di margine fino al 14-11 ma nel finale accelera prepotentemente e con un parziale di 11-2 raddoppia portandosi a casa il set con il punteggio di 25-13. Il 2-0 chiude virtualmente le ostilità, coach Giandomenico dà spazio a diverse giocatrici della panchina ma le biscegliesi tengono altissimi i giri del motore e dopo pochi minuti il tabellone recita 22-7 in favore della formazione di casa, che grazie ad un ace di Losciale archivia la pratica in virtù del 25-9 finale che vale il definitivo 3-0.

Star Volley centra così l’undicesimo successo stagionale salendo a quota 34 punti in classifica. Le nerofucsia mantengono una posizione sul podio in graduatoria che dovranno difendere a partire dal prossimo turno, in programma sabato 22 febbraio, quando saranno di scena nell’insidiosa trasferta sul campo di Arzano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

