Star Volley, trasferta amara in terra siciliana

Ritorna a casa senza punti, dalla lunga trasferta sul campo di Modica, la Star Volley Bisceglie che cade per 3-1 contro le siciliane, rimediando la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate, nel match valido per il diciottesimo turno del campionato di Serie B1.

Inizio di gara molto equilibrato ma, con il trascorrere dei minuti, le nerofucsia iniziano a commettere diversi errori che compromettono l’andamento del set. Le padrone di casa, infatti, non ne approfittano appieno non riuscendo a costruire un margine cospicuo ma, nel finale, capitalizzano la situazione favorevole portandosi in vantaggio grazie al 25-22 con il quale va in archivio la frazione d’apertura. Al rientro sul terreno di gioco, le ospiti si rimettono in carreggiata limitando le sbavature al minimo. La conseguenza è un parziale largamente dominato da Star Volley che trova immediatamente il +5 sul 9-14 grazie ad Adubea e Cometti e, più in generale, ad un gran livello di gioco da parte dell’intero collettivo di coach Breviglieri. Le nerofucsia, infatti, dilatano il gap nel finale toccando la doppia cifra di vantaggio fino al 15-25 che ristabilisce la parità.

L’inerzia dell’incontro sembra essersi ribaltata, ma l’avvio di terzo set si rivela complicatissimo per le ospiti che vedono le avversarie scappare fino al +9 (11-3). Le biscegliesi tentano una reazione attingendo anche dalla panchina con l’ingresso di Losciale. La mossa sembra sortire effetti con Star Volley che risale sino al -3 ma la dura rincorsa lascia scorie nelle ospiti, che pagano lo sforzo nel finale subendo l’iniziativa di Modica, abile a riportarsi avanti in virtù del 25-16 con cui si va al quarto set. Le biscegliesi accusano il colpo e, anche nel quarto parziale, subiscono l’energia delle padrone di casa che scavano subito un solco incolmabile portandosi sul 16-7. Il tentativo di rimonta delle ospiti, infatti, non si concretizza e il 25-15 finale vale il definitivo 3-1 che sancisce una brutta battuta d’arresto per le ambizioni di altissima classifica delle ragazze di coach Breviglieri.

Nel prossimo turno, in programma domenica 15 marzo, Star Volley proverà a mettersi alle spalle il momento difficile ospitando il fanalino di coda Pescara. Un’occasione propizia per tornare a fare punti per issarsi alle spalle della capolista Fasano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

