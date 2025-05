Star Volley supera Casal de’ Pazzi e centra l’accesso ai playoff / CLASSIFICA

Scrive un altro capitolo della propria storia la Star Volley Bisceglie che supera per 3-0 il Casal de’ Pazzi Roma nel match valido per la ventiseiesima ed ultima giornata del campionato di Serie B1 e conquista l’accesso ai playoff per la promozione in Serie A2. Mai una formazione del volley cittadino si era spinta così in alto.

Bastava un punto alle ragazze di coach Giandomenico per blindare un posto nella post season ma il collettivo nerofucsia non ha fatto calcoli puntando al bottino pieno fin dalle prime battute di partita, come testimonia il 12-6 con il quale le biscegliesi indirizzano la frazione d’apertura. Le capitoline provano la reazione ma il livello di gioco e attenzione delle padrone di casa è strepitoso e il +5 con il quale va in archivio il primo set (25-20) rende evidente il dominio della Star Volley. Nonostante il vantaggio, la partita resta viva e in apertura di secondo parziale le ospiti approfittano di qualche errore di troppo di Civardi e compagne per portarsi avanti. Bisceglie non ci sta e con Adubea reagisce piazzando un parziale di 6-2 che ribalta la situazione (13-10). Infatti, trovato il sorpasso, Star Volley non offre più alcuna possibilità di rientro alle avversarie che lottano ma sono costrette ad arrendersi su 25-22 che vale il 2-0 e fa partire la festa sulla panchina nerofucsia certificando l’accesso ai playoff. La conquista matematica dell’obiettivo non impedisce alle biscegliesi di mantenere alto il livello di gioco anche nel terzo set che si mantiene in equilibrio fino al 18-14 che, propiziato da Cometti, consente a Star Volley di chiudere virtualmente il match. Le romane infatti si riavvicinano sino -2, ma un vincente di Adubea e un il tocco delizioso di Cometti sanciscono il definitivo 25-21 che chiude la gara sul punteggio di 3-0.

Star Volley chiude dunque il suo primo campionato di Serie B1 della storia con un brillante terzo posto a quota 49 punti frutto di ben sedici vittorie e sole otto sconfitte. Uno score di spessore che vale la conquista della post season che vedrà le nerofucsia impegnate contro Riccione, formazione giunta seconda nel girone C del torneo. La sfida si disputerà su match di andata e ritorno con la prima partita che si terrà al PalaPanunzio di Molfetta molto probabilmente sabato 17 maggio. Il ritorno in Romagna (con eventuale golden set) dovrebbe disputarsi il successivo mercoledì 21 maggio. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI).

