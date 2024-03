Star Volley supera anche Castellaneta e blinda il primato in Serie B2 / CLASSIFICA

Una vittoria al cardiopalma al termine di una gara emozionante e spettacolare. Si può riassumere così lo splendido sabato pomeriggio vissuto dalla Star Volley Bisceglie, brillante nel piegare la resistenza del Castellaneta, tra le mura amiche del PalaDolmen, con il punteggio di 3-2 nel big match valido per il ventesimo turno del girone I di Serie B2.

La partita rispetta le attese della vigilia e si rivela avvincente fin dalle prime battute in virtù anche del perfetto stato di forma delle due squadre, reduci entrambe da una striscia interminabile di vittorie consecutive. L’apertura del primo set sorride però alle padrone di casa che scappano immediatamente sul 6-0 grazie a due ace di Kostadinova e, successivamente, toccano il +7 sul punteggio di 9-2. La reazione ospite, unita a qualche errore di troppo da parte delle nerofucsia, consente a Castellaneta di riaprire i giochi e impattare sul 14-14. Da qui in avanti il finale di frazione è caratterizzato da un continuo batti e ribatti risoltosi solo ai vantaggi. Infatti, Star Volley sembra riuscire ad aggiudicarsi il set d’apertura procurandosi diversi set point sul 24-23, 25-24 e 26-25 ma le tarantine rispondono sempre con grande determinazione ribaltando l’esito del set a proprio favore, chiudendolo infine sul 29-31 al termine di una vera e propria maratona durata quasi quaranta minuti di gioco. Il risultato del primo parziale non abbatte le biscegliesi che mostrano tutte le proprie qualità nel corso della seconda frazione nella quale Star Volley conferma il proprio status di capolista lasciando solo le briciole alle avversarie. Dopo il 6-3 firmato Tomasi in apertura, le nerofucsia dilagano immediatamente toccando prima il 12-5 con l’ace di capitan Haliti e, poco dopo, la doppia cifra di vantaggio impattando il match grazie al 25-12 che porta le due formazioni al terzo set.

Dopo il cambio campo il copione della sfida non cambia con la Star Volley che si fa preferire alle avversarie sul piano del gioco e del risultato. Le padrone di casa, infatti, toccano subito il +4 grazie alle giocate di Murri e Mileno, gestiscono il rientro di Castellaneta, brava a risalire fino al 13-12, ma nel finale di frazione piazzano un parziale di 9-1 che consente a Star Volley di completare la rimonta e portarsi sul 2-1. La volontà di chiudere i giochi da parte delle biscegliesi si scontra nel quarto set con la caparbietà delle tarantine, le quali si riorganizzano rendendo più complesso il piano della capolista. Le nerofucsia, infatti, provano a comandare le operazioni ad inizio frazione ma non riescono a costruire un solco con le ospiti abili a restare incollate nel punteggio e a piazzare una striscia di cinque punti consecutivi, nella fase centrale, che ribalta l’andamento del set. I tentativi di rientro delle ragazze di coach Giunta risultano vani e così Castellaneta impatta sul 2-2 trascinando la sfida al tie-break in virtù del 19-25 con il quale si approccia il set decisivo. L’inerzia della gara sembra essere dalla parte della formazione tarantina in avvio di quinta frazione infatti le ospiti toccano il 6-8 mettendo i brividi alla capolista, mai sconfitta al PalaDolmen in stagione. Nel momento cruciale, tuttavia, Star Volley si compatta firmando il sorpasso grazie ad un cruciale ace messo a segno da Haliti per il 10-9. Il punto del capitano indirizza definitivamente l’incontro a favore delle nerofucsia che, nel finale, mettono il sigillo sul match con le giocate di Civardi e Kostadinova che valgono il 15-10 e il 3-2 finale confermando l’imbattibilità casalinga della capolista.

Grazie a questa vittoria, la diciannovesima in venti giornate, Star Volley blinda sostanzialmente il primo posto in graduatoria salendo a quota 57 punti. A sei turni dal termine del campionato sono infatti quattordici le lunghezze di vantaggio sulla coppia di inseguitrici composta da Castellaneta e Oplonti Vesuvio. Il focus delle nerofucsia si sposta ora sulla Final Four della Coppa Italia di categoria in programma nel prossimo fine settimana a Campobasso. Un appuntamento storico per Star Volley che venerdì mattina, 29 marzo, alle ore 11.30 scenderà in campo per la semifinale contro Alessandria. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

