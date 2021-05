Star Volley sul parquet della capolista, in arrivo vittoria a tavolino per Sportilia

Quello che sarebbe dovuto essere un importante weekend di campionato per le due compagini biscegliesi del volley, desiderose di conquistare i tre punti e continuare la propria rincorsa al primato del girone A di Serie C vedrà infine scendere in campo solo la Star Volley a causa della rinuncia del Foggia Volley di prendere parte alla gara contro Sportilia.

Un impegno dall’alto coefficiente di difficoltà attende le nerofucsia che, dopo ben trentotto giorni di sosta forzata dovuta ai casi di Covid-19 che hanno colpito la squadra, oggi pomeriggio alle ore 18 si reca in trasferta sul parquet della capolista Potenza. Una gara ricca di incognite per le ragazze di coach Maggialetti le quali hanno ripreso gli allenamenti di gruppo solo all’inizio di questa settimana ma l’obiettivo in casa Star Volley è di replicare la splendida partita disputata all’andata e vinta per 3-0 lo scorso 20 marzo. Le lucane, però, hanno ampiamente dimostrato di meritare la vetta della classifica fino a questo momento e sono reduci dal netto successo per 3-0 su Sportilia.

Proprio Sportilia un’ora più tardi sarebbe dovuta scendere in campo al PalaDolmen per il match contro il Foggia Volley ma, nella giornata di ieri, il comitato regionale della Fipav ha informato la formazione biscegliese di aver ricevuto dal team dauno la comunicazione di impossibilità a prendere parte alla gara. A questo punto le biancazzurre beneficeranno di un turno di riposo e attenderanno il responso del giudice sportivo il quale dovrebbe assegnare i tre punti a tavolino al sodalizio del presidente Angelo Grammatica. Il team guidato da coach Nicola Nuzzi può quindi dedicarsi alla preparazione del match contro Potenza, valevole come recupero della quinta giornata, in programma sempre al PalaDolmen mercoledì prossimo, 12 maggio, alle ore 20. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)