Star Volley, Stefania Padula vestirà ancora nerofucsia

Terza conferma in casa Star Volley. Farà parte del team biscegliese dopo capitan Haliti e il libero Todisco, anche la centrale Stefania Padula.

Classe 1995, è cresciuta nelle giovanili della Nike Volley Lecce ed ha indossato le casacche di Cutrofiano (serie C), Manfredonia (B2 e B1), Olbia (A2), Offanengo (B1) e Chieti sempre in B1.

“Sono onorata e, allo stesso tempo, orgogliosa di questa riconferma”- afferma la Padula nell’intervista rilasciata al proprio ufficio stampa.- “La società ha già creduto in me già la passata stagione, riponendo una grande fiducia e fornendo tutto il sostegno necessario per riprendermi da un serio infortunio. I dirigenti mi sono stati sempre vicini umanamente e professionalmente, e queste sono cose che non si dimenticano. Quest’anno- prosegue la centrale classe 1995- in una categoria superiore e in un contesto molto complicato come quello della B2, bisognerà mettercela tutta ma sono certa che, insieme a coach Sarcinella, allo staff ed alle compagne saremo in grado di “aggredire” il campionato con la giusta energia e forte determinazione tanto da raggiungere – e perché no? Superare – gli obiettivi che la Star Volley ha fissato. Questa riconferma risponde al mio motto: “Non importa i passi che fai ma le impronte che lasci”.

Foto: Ufficio stampa Star Volley