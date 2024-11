Star Volley si prepara alla sfida d’alta classifica contro l’Arzano

La Star Volley Bisceglie alla conquista del podio nel match casalingo contro l’ottima compagine dell’Arzano Volley, in programma sabato 23 novembre alle ore 19 sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta, valido per la settima giornata del Girone D di Serie B1.

Dopo aver ottenuto ben quattro vittorie di fila, le nerofucsia non hanno alcuna intenzione di fermarsi e vogliono proseguire la striscia positiva di risultati. La compagine avversaria è una squadra di autentico prestigio, che ormai da numerose stagioni riesce a piazzarsi nei primi quattro posti della regular season di B1. Sono appena tre le lunghezze che separano le biscegliesi dalle campane, ed è per questo che il prossimo appuntamento sarà garanzia di spettacolo. Anche l’ultimo innesto della Star Volley, inseritosi molto bene nel roster nerofucsia, Simona Minervini, ha evidenziato l’ottimo percorso di crescita della squadra e ha lodato l’accoglienza ricevuta al suo arrivo. Le ragazze allenate da coach Breviglieri sono pronte per una sfida cruciale, con l’obiettivo di continuare a scalare la classifica. La gara sarà diretta da Pasquale De Simone e Andrea Tavano.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI