Star Volley si comincia a fare sul serio, ufficiale il calendario dei playoff

La lunga attesa per la Star Volley Bisceglie è finita; adesso si comincia a fare sul serio. Il comitato regionale della Federvolley, infatti, ha comunicato il percorso che le nerofucsia dovranno affrontare nei playoff del campionato di Serie C e le date dei match valevoli per la promozione in Serie B2.

Le ragazze di coach Maggialetti saranno impegnate nel gruppo 3, un triangolare composto dalle biscegliesi, dal Fenix Monopoli e dal Castellaneta. Le tre formazioni si sfideranno in match di andata e ritorno al termine dei quali la vincitrice del girone conquisterà l’acceso alla finale promozione. Il margine di errore è davvero minimo in questo format della post season che si aprirà il prossimo 23 aprile con la sfida al PalaDolmen tra le padrone di casa e le tarantine, giunte quarte in classifica nel girone B con 29 punti. Nel turno successivo, in programma sabato 30 aprile, la Star Volley sarà invece spettatrice interessata del confronto tra Monopoli e Castellaneta prima di affrontare la doppia decisiva trasferta prima sul campo delle baresi, domenica 8 maggio, e successivamente su quello delle tarantine sei giorni più tardi. Il triangolare di capitan Haliti e compagne si concluderà sabato 28 maggio quando Monopoli, classificatasi seconda con 31 punti nel girone B al termine della stagione regolare, si recherà al PalaDolmen per la sfida probabilmente decisiva per stabilire l’accesso all’atto conclusivo dei playoff.

La società per questo importantissimo finale di stagione, nel quale vuole essere protagonista, confida nel supporto del pubblico per spingere le atlete e tutto il gruppo Star Volley alla conquista di un traguardo storico.