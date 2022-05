Star Volley, sfida con Monopoli per la seconda gara dei playoff

Nella giornata di oggi, domenica 8 maggio, la Star Volley Bisceglie sarà impegnata fuori casa nella seconda sfida dei Playoff, contro la Fenix Monopoli.

Match importante per le giocatrici nerofucsia, dopo la sconfitta per mano di Castellaneta. L’obiettivo è il primo posto del raggruppamento, che qualificherà la vincente alla finale per il salto in B2. Un’eventuale vittoria per le biscegliesi riaprirebbe i giochi. La palleggiatrice Viviana Dominko sprona le compagne a dare il massimo: “Vogliamo vincere, vogliamo raggiungere il traguardo che ci siamo prefissate pur consapevoli del fatto che sarà sempre più difficile – continua – è fondamentale conquistare i 3 punti a Monopoli per ritornare a casa con maggiori sicurezze” conclude.

Il fischio d’inizio della contesa al PalaGentile è previsto alle ore 18.00.