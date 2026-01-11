Star Volley sconfitta nel big match di giornata / CLASSIFICA

Va al Vesuvio Oplonti il big match della dodicesima giornata del campionato di Serie B1. Le campane superano la Star Volley per 3-1 e allungano sulle rivali in ottica secondo posto.

Buon avvio delle padrone di casa che, approfittando di una serie di sbavature delle nerofucsia in battuta, si portano immediatamente sul +4 (8-4). Le ospiti si riorganizzano e trovano la forza di impattare a quota 10 prima di una lunga fase di equilibrio che si spezza solo nel finale di frazione. Vesuvio Oplonti dimostra maggiore lucidità nel momento decisivo e tocca il +3 sul 22-19 ma, poco dopo, subisce il ritorno delle biscegliesi che impattano nuovamente. Tuttavia, la fase cruciale vede un livello di attenzione superiore per le padrone di casa che vengono premiate e grazie al 25-23, con il quale si va al primo cambio campo, si portano in vantaggio. Star Volley non accusa minimamente l’1-0 e, anzi, rientra sul terreno di gioco con grande determinazione decisa a cercare l’immediato pareggio. Ne scaturisce una prima fase di secondo set totalmente favorevole alle nerofucsia che toccano subito il +5 (2-7). Il gap a favore delle biscegliesi rimane sostanzialmente invariato fino a metà frazione quando si assiste al perentorio tentativo di rimonta delle torresi che, complice il lieve calo di Minervini e compagne, dapprima rientrano sul 13-13 e, successivamente, completano il sorpasso toccando il +4 sul 21-17. Questa volta, però, è Star Volley a dominare il finale di set e, grazie ad un parziale di 0-6, a girare l’inerzia e a trovare il meritato pareggio grazie al 23-25 che vale l’1-1.

Dopo due parziali, dunque, la situazione è di perfetta parità anche nel computo dei punti e così il terzo set si rivela decisivo per indirizzare la gara. Tuttavia, la terza frazione si apre con il netto dominio delle padrone di casa che, in pochi minuti, doppiano le rivali portandosi sul 14-7. Coach Guadalupi tenta di scuotere la propria squadra inserendo Lazzizzera e Daddiego, tuttavia, lo svantaggio si dilata sino alla doppia cifra e così le campane tornano in vantaggio in virtù del 25-15 con il quale si va al quarto set. Il grande merito della Star Volley è quello di non mollare, nonostante la difficile terza frazione, e così la quarta partita vede nuovamente protagonista il grande equilibrio, certificato dal 9-8 in apertura di set. Vesuvio Oplonti, però, si dimostra ancora una volta maggiormente efficace delle biscegliesi, che pagano ancora diverse sbavature in attacco. Nonostante ciò Star Volley rimane attaccata nel punteggio fino alle battute finali, momento in cui le padrone di casa sono state in grado di mantenere la lucidità necessaria a chiudere il match sul definitivo 3-1 fissato dal 25-23 finale.

Il campionato delle nerofucsia, dopo la sosta natalizia, riparte dunque con una sconfitta che lascia Star Volley a quota 26 punti in classifica. Il distacco dal secondo posto occupato dalle rivali di giornata si dilata a sette lunghezze, ma il torneo è ancora molto lungo e le occasioni per colmare il gap non mancano. Prossimo appuntamento per Bausero e compagne sarà la sfida casalinga al Casal de Pazzi Roma in programma sabato prossimo, 17 gennaio. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B1