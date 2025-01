Star Volley sbanca Roma e si conferma sul podio del campionato di Serie B1 / CLASSIFICA

Chiude il girone d’andata con un successo la Star Volley Bisceglie che sbanca il palasport “Andrea Scozzese” di Roma per 1-3 superando in rimonta il Casal de’ Pazzi nel match valevole per la tredicesima giornata del girone D di Serie B1.

Ottima prestazione da parte delle nerofucsia che alzano il livello di gioco con il passare dei minuti riuscendo a venire a capo di una sfida complessa che consente alla squadra di coach Breviglieri di archiviare la prima metà di campionato con ben 25 punti, un ottimo bottino per una neopromossa. Iniziano meglio le padrone di casa che esprimono tutte le loro qualità in avvio di gara guadagnando subito un lieve vantaggio che si dilata a metà frazione consentendo alla talentuosa formazione laziale di far proprio il primo set per 25-17. Il buon momento del Casal de’ Pazzi sembra prolungarsi ad inizio seconda frazione, ma le giocate di Panucci e Adubea permettono a Star Volley di rimettersi in carreggiata ribaltando il punteggio sull’8-11. A questo punto sale in cattedra Torre che prima con un muro e, poco dopo, con un ace consente alle biscegliesi di volgere a proprio favore il set che si conclude sul punteggio di 18-25. Una volta trovata la parità, il team nerofucsia prende definitivamente le redini della partita costruendo subito un vantaggio anche nel terzo parziale che tocca anche la doppia cifra assestandosi sul +10 con il quale Star Volley opera il sorpasso chiudendo il set sul 15-25. Le padrone di casa accusano la rimonta subita e nel primo segmento del quarto parziale subiscono nettamente l’iniziativa ospite che vale il 5-15 con il quale Minervini e compagne sembrano chiudere definitivamente le ostilità. Le romane, però, reagiscono con un parziale di 6-0 desiderose di non arrendersi ma ancora una volta l’ottima prestazione di Torre fa in modo che Casal de’ Pazzi non riesca a compiere l’aggancio. Star Volley mantiene quindi un vantaggio rassicurante sulle avversarie chiudendo la sfida in virtù del 18-25 che vale l’1-3 finale.

Star Volley archivia quindi il girone d’andata a quota 25 punti sul podio del girone D della terza serie nazionale confermandosi una squadra di ottimo livello per la categoria a dispetto del proprio ruolo di matricola. Ora una settimana di sosta consentirà alle nerofucsia di ricaricare le batterie prima dell’inizio del girone di ritorno che si aprirà sabato 1 febbraio con la sfida in trasferta sul campo del Castellana Grotte. (FOTO: PAGINA UFFICIALE STAR VOLLEY BISCEGLIE)

