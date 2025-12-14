Star Volley sbanca il campo di Magione con una grande prestazione / CLASSIFICA

Al termine di una sfida combattutissima e al cardiopalma la Star Volley espugna al tiebreak il parquet del Magione conquistando due punti importantissimi per il morale e per la classifica nel match valevole per la decima giornata del girone D di Serie B1.

Inizio di gara shock per le nerofucsia che subiscono la brillante iniziativa delle padrone di casa che, in pochi istanti, volano immediatamente sul +9 (18-9). Biscegliesi davvero fallose nel set d’apertura e incapaci di reagire e così Magione si porta in vantaggio grazie al 25-16 con il quale si va al primo cambio campo. La reazione della formazione ospite arriva nel corso del secondo parziale con Colombo, Mileno e Bausero che consentono a Star Volley di incanalare il set fin dalle prime battute conquistando il +9 sul 5-14. Questa volta sono le umbre in netta difficoltà e, dopo aver toccato la doppia cifra di vantaggio, il collettivo di coach Gaudalupi impatta sull’1-1 in virtù del 16-25 che porta al nuovo cambio campo.

Dopo essersi divisi i primi due set sia sul piano del gioco sia su quello del risultato, le due squadre danno vinta ad una terza frazione intensa ed equilibrata. La partita scorre via in perfetta parità sino al 15-15 di metà frazione ma, nel momento cruciale, Star Volley è brava ad accelerare e a prendere il comando delle operazioni con una splendida prestazione collettiva culminata nell’attacco di Ndoj che vale il 22-25 e il vantaggio nerofucsia. Al rientro sul terreno di gioco per il quarto set, tuttavia, Bisceglie spegne ancora una volta la luce e Magione ne approfitta per scappare subito via nel punteggio con la convinzione di trascinare la gara al tiebreak. Le difficoltà delle ospiti sono testimoniate dall’andamento della frazione che vede le padrone di casa aumentare inesorabilmente il proprio vantaggio dal 5-2 iniziale sino al +12 (18-6) e così il 25-18 conquistato dalle umbre trascina la sfida al quinto e decisivo set.

Star Volley paga il proprio momento di appannamento anche in avvio della quinta frazione e così Magione sembra poter far propria la partita portandosi immediatamente sul 5-1. La reazione biscegliese fatica a vedersi, infatti, il +4 perdura sino al 12-8 con l’inerzia decisamente in favore delle umbre. Nel momento più difficile e con le spalle al muro, però, le ospiti mostrano tutto il carattere e la determinazione possibili e con grande abnegazione cominciano a rimontare le avversarie. L’importanza della posta in palio si fa sentire per entrambe le squadre con Magione che conquista il match point sul 14-13, ma Star Volley lo annulla e pareggia la sfida. A questo punto l’inerzia si sposta in favore delle biscegliesi che, dopo aver recuperato i quattro punti di svantaggio, piegano le avversarie ai vantaggi con il 15-17 finale che vale il definitivo 2-3 e una splendida vittoria per Minervini e compagne.

Il risultato odierno consente alle nerofucsia di salire a quota 23 punti e di mantenere il terzo posto della graduatoria, seppur in coabitazione con Castellana Grotte che espugnando Roma con il punteggio di 1-3 ha recuperato la lunghezza di distacco dalle biscegliesi agganciandole in classifica. Nel prossimo turno, l’ultimo prima della lunga sosta invernale per le festività natalizie, Star Volley chiuderà il 2025 ospitando il fanalino di coda Jesi, sabato 20 dicembre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

