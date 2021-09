Star Volley, rinnovo per il libero De Nicolo

Un altro rinnovo in casa Star Volley Bisceglie arricchisce il roster a disposizione di coach Maggialetti in vista del prossimo campionato di Serie C. Nella giornata di ieri, infatti, la società nerofucsia ha annunciato il prolungamento dell’accordo con il giovane libero Ilaria De Nicolo.

L’atleta classe 2001 si è guadagnata la fiducia della dirigenza e dello staff tecnico biscegliese grazie alle ottime prestazioni fornite nello scorso torneo durante il quale non ha fatto rimpiangere la più esperta Elisabetta Todisco nelle occasioni nelle quali è stata chiamata in causa. Una conferma che si inserisce perfettamente nel disegno elaborato dalla società desiderosa di allestire una squadra forte, profonda e completa in tutte le zone del campo in modo tale da poter affrontare tutte le insidie della stagione e lottare per le posizioni di vertice. (FOTO: UFFICIO STAMPA STAR VOLLEY BISCEGLIE)