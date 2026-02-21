Star Volley riceve Trestina e punta a ripartire con il nuovo corso targato coach Sarcinella

Archiviato lo stop nello scontro diretto contro Castellana Grotte torna in campo e va a caccia del riscatto la Star Volley che, questa sera alle ore 19, riceve la visita delle umbre del Trestina nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B1.

Una gara da non fallire per le nerofucsia del neo tecnico Sarcinella, subentrato in settimana, per non lasciare altri punti per strada e vedere allontanarsi ancor di più le zone nobili della classifica dopo la sconfitta nel derby dello scorso weekend. L’avversario di turno, tuttavia, non è da prendere con le pinze infatti Trestina è una formazione temibile che ha rimediato al difficilissimo avvio di stagione riuscendo a risalire la graduatoria nel corso del torneo. Le umbre attualmente occupano il decimo posto della classifica con sedici punti conquistati, frutto di diverse prestazioni di livello su tutte la vittoria in trasferta sul Modica al tie-break e la sconfitta di misura, sempre al quinto set, contro il fortissimo Vesuvio Oplonti. Nonostante queste gare, però, il momento attuale in casa Trestina non è dei migliori con tre sconfitte consecutive per 3-0 subite contro Castellana Grotte, Cerignola e Pomezia nelle ultime tre giornate. L’obiettivo della Star Volley è approfittare di questa situazione e, soprattutto, far valere il proprio tasso tecnico superiore come già accaduto nella gara d’andata dello scorso 25 ottobre, quando le nerofucsia espugnarono il parquet umbro con un secco 0-3. L’ottima notizia in casa biscegliese è rappresentata dal rientro del capitano Ester Haliti, a lungo assente per infortunio e arruolabile per la sfida di questa sera.

L’incontro tra Star Volley e Trestina sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Gennaro Galano e Dario De Martino.