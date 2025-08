Star Volley riabbraccia Bausero, “Si ritorna sempre dove si è stati felici”

La Star Volley Bisceglie riabbraccia Camila Bausero, laterale uruguaiana, dopo essere stata protagonista nella stagione d’esordio del club nel 2020-21.

Dopo la parentesi in Puglia, Bausero ha affinato il suo talento nelle fila di Club Olimpia, Nautico e Atlético Barbato in Uruguay, per poi vivere un’importante esperienza in Francia con il Tremblay. Recentemente ha guidato il Centro Desarrollo Voleibol alla vittoria della Livosur League, conquistando il titolo di MVP delle finali: un riconoscimento che testimonia la sua continua evoluzione tecnica e mentale.

La Bausero che farà ritorno a Bisceglie è una giocatrice più completa, consapevole dei propri mezzi e determinata a lasciare un’impronta ancora più profonda in una piazza che le è rimasta nel cuore. “Si ritorna sempre dove si è stati felici,” ha dichiarato con emozione. “Bisceglie e la Star Volley mi sono rimasti dentro, ed è per questo che non vedo l’ora di rientrare in campo con questi colori. Ho seguito con orgoglio i traguardi raggiunti dal club in questi anni e adesso voglio dare il mio contributo per alzare ancora l’asticella. L’affetto dei tifosi è speciale: ci ritroveremo presto per nuove emozioni.” (Foto: Marcello Papagni)