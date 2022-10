Star Volley resta a punteggio pieno, sconfitta in trasferta per Sportilia / CLASSIFICA

Si chiude con due risultati rotondi, ma opposti, la seconda giornata del campionato di Serie B2 delle portacolori biscegliesi. La Star Volley, infatti, conferma il successo dell’esordio superando per 3-0 Pescara al PalaDolmen mentre Sportilia si arrende con lo stesso risultato nella trasferta molisana sul parquet del Volley Isernia.

Seconda vittoria consecutiva per le nerofucsia di Marcello Sarcinella, autentiche protagoniste di questo avvio di torneo nel quale, da matricole assolute nella categoria, guidano la classifica a punteggio pieno senza ancora aver ceduto un set alle avversarie. Haliti e compagne approcciano la gara nel modo corretto al cospetto di una squadra ben organizzata, nonostante la giovane età media delle giocatrici, giunta a Bisceglie con la voglia di rispondere colpo su colpo alle padroni di casa. Avvio di partita molto equilibrato ma a metà frazione Star Volley prova il primo allungo portandosi sul 15-13. Pescara risponde immediatamente con un parziale di tre punti consecutivi grazie al quale trova il primo vantaggio. Nel finale di set, tuttavia, le giocate di Mantovani, Ameri e Costantini consentono alle nerofucsia di far propria la frazione per 25-21. Sbloccata favorevolmente la contesa, la Star Volley gioca più sciolta nel secondo parziale e prende immediatamente il comando delle operazioni fino a toccare il +9 sul 14-5. La reazione delle abruzzesi è facilmente controllata dalle padroni di casa, le quali allungano nell’ultimo segmento di set fino al 25-12 che vale il raddoppio. Al ritorno in campo per il terzo set la gara ritorna sui binari dell’equilibrio anche se Todisco e socie sembrano poter gestire la situazione senza troppe difficoltà. Sul punteggio di 13-11, però, Pescara ha un moto d’orgoglio e costruisce un parziale di cinque punti consecutivi che sembra poter riaprire la partita. Star Volley reagisce al momento di difficoltà repentinamente e grazie ad Ameri ricuce il gap prima di spuntarla definitivamente grazie al 27-25 che sancisce il definitivo 3-0. Unico piccolo neo nella giornata estremamente positiva per il collettivo di coach Sarcinella è l’infortunio occorso a Stefania Padula durante il secondo set che però non dovrebbe essere troppo grave.

Cade invece Sportilia sconfitta nettamente da Isernia nel match disputatosi al PalaFraraccio alle ore 18. Le molisane, decisamente più in palla delle biscegliesi nell’arco della gara, impiegano alcuni minuti ad entrare in partita. Le ragazze di coach Nuzzi, infatti, guadagnano il primo vantaggio sul punteggio di 5-7 ma l’inerzia dell’incontro muta a metà frazione quando le padrone di casa riescono a migliorare la propria efficienza offensiva ribaltando il punteggio prima sul 14-10, costringendo il tecnico biscegliese a chiamare un time-out, e, successivamente arrivando sul +5. Le ospiti provano una reazione per tenere aperto il set ma non riescono più a riagganciare le avversarie che si aggiudicano la frazione d’apertura per 25-18. Al rientro sul parquet non migliorano le cose per Sportilia che subisce immediatamente un parziale di 8-0 consentendo all’Isernia di volare sul 9-3. Il gap accumulato pesa sull’andamento del set e il tentativo di rientro delle biscegliesi si scontra con l’attenzione in tutte le due fasi di gioco mostrata dalle molisane, brave a mantenere sempre un piccolo margine sulle avversarie fino al 25-18 con il quale viene bissato il punteggio del primo parziale. In apertura di terzo set le biancazzurre provano a riaprire la contesa partendo meglio delle avversarie e toccando il +2 sul 10-12 ma, anche in questa circostanza, Isernia si mostra abile a rispondere con prontezza riagganciando Sportilia. Nel finale, Losciale e compagne sembrano averne di più ritornando sul +2 (19-21) ma le padrone di casa mostrano maggiore lucidità nel momento decisivo ribaltando la gara fino al 25-22 che vale il 3-0 finale.

In virtù dei risultati odierni Star Volley sale a quota 6 in classifica restando a punteggio pieno mentre Sportilia resta inchiodata a quota 3. Nel prossimo turno, in programma sabato 22 e domenica 23 ottobre, Star Volley sarà di scena sul campo della Futura Teramo mentre Sportilia cercherà il riscatto nel derby contro Cerignola. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

