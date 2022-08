Star Volley pronta per il ritiro, parte dal PalaDolmen la storica stagione in Serie B2

Scatterà con l’avvio del ritiro previsto per lunedì mattina, 29 agosto, la prima storica stagione in Serie B2 della Star Volley Bisceglie del nuovo tecnico Marcello Sarcinella.

Il team nerofucsia si radunerà al PalaDolmen per iniziare il lavoro in vista dell’esordio nel torneo in programma il prossimo 8 ottobre e mettere le basi per un’annata che si prevede difficile e, al tempo stesso, stimolante ed entusiasmante. La prima settimana di allenamenti procederà a spron battuto con le atlete che saranno impegnate in doppie sessioni di lavoro al fine di rimettere in moto il fisico e prendere confidenza con i dettami tattici del nuovo staff tecnico. Obiettivo del ritiro sarà anche quello di valutare eventuali nuove giocatrici da aggiungere al roster che, ad oggi, può contare sulle riconfermate Todisco, Padula e capitan Haliti e sugli innesti di Mileno, Losavio, Mantovani, Ameri, Costantini e Volpe. A queste verranno aggregate ulteriori atlete che nel corso del ritiro potranno giocarsi la possibilità di entrare in squadra e vivere l’avventura della Serie B2 con i colori nerofucsia.