Star Volley più forte delle assenze, il derby con Sportilia è suo / CLASSIFICA

È della Star Volley il derby biscegliese valevole per la decima giornata del campionato di Serie B2. Le nerofucsia di coach Sarcinella domano Sportilia con il punteggio di 3-1 e si rilanciano in classifica dopo un periodo difficile. Viceversa le biancazzurre di Nicola Nuzzi vedono materializzarsi la seconda sconfitta consecutiva.

Buona cornice di pubblico al PalaDolmen per la prima stracittadina della storia in un torneo di livello nazionale. La partita è molto sentita da entrambe le parti e le due squadre sono desiderose di prendere il comando delle operazioni fin dalle prime battute. Esce meglio dai blocchi di partenza Star Volley che, nonostante l’emergenza dovuta alle assenze, fa segnare i primi tre punti dell’incontro. Sportilia reagisce però con convinzione ed immediatezza e ribalta la situazione portandosi sul 6-9. La gara resta equilibrata per tutto l’arco della prima frazione ma nel finale le nerofucsia hanno il merito di trovare il guizzo giusto che, prima, permette loro di allungare sul 20-16 e, poco dopo, di chiudere il primo set sul punteggio di 25-20. Cacciapaglia guida Star Volley al ritorno in campo e in avvio di secondo set Haliti e compagne sembrano poter scappare via arrivando anche sul +4 (7-3). Sportilia, tuttavia, non ci sta e si produce in un tentativo di rimonta che si concretizza sul 9-9. L’ottimo momento delle biancazzurre continua e a metà frazione il tabellone segna il +3 per le ragazze di coach Nuzzi (11-14) ma a questo punto Todisco e Padula guidano la reazione di Star Volley che, riportatasi in vantaggio sul 20-16, sembra poter avere le forze di trovare il raddoppio. Il finale, però, è tutto di marca biancazzurra e il fantastico parziale di 2-9 fatto segnare da Sportilia riporta il derby in parità in virtù del 22-25 che chiude il secondo set.

Al rientro sul parquet Star Volley, probabilmente rammaricata dal vantaggio sciupato in chiusura di seconda frazione, mette in campo un livello di gioco altissimo ed un cinismo in fase offensiva che non concedono nulla alle avversarie. Il +5 conquistato in approccio di set, infatti, si dilata gradualmente senza trovare un’efficace opposizione da parte di Sportilia con la frazione che scivola via fino al 25-13 con il quale le nerofucsia si riportano in vantaggio. Losciale e compagne, però, non ci stanno e l’apertura di quarto set vede un nuovo break da parte delle biancazzurre che si portano immediatamente sull’1-5. Qualche istante più tardi, però, l’ace di Padula vale il 7-7 e rimette di nuovo il set sui binari dell’equilibrio che si mantiene costante fino alle fasi conclusive della frazione. A differenza di quanto accaduto nel secondo parziale, questa volta è Sportilia che sembra avere la forza di far suo il finale e di trascinare la sfida al tiebreak ma sia sul 21-22 che sul 22-23 le biancazzurre non hanno la lucidità di chiudere i conti consentendo a Star Volley prima di trovare il pari e successivamente di far propria la gara con l’attacco di Costantini, la quale sigla il punto del definitivo 25-23 e quindi del 3-1 finale facendo esplodere la gioia di tutto il gruppo nerofucsia.

La vittoria nel derby consente a Star Volley di salire a quota 22 punti in classifica e di tornare momentaneamente in terza posizione in attesa delle gare in programma oggi pomeriggio. La sconfitta, invece, lascia Sportilia a quota 15 in settima posizione. Nel prossimo weekend, le ragazze di coach Nuzzi giocheranno nuovamente al PalaDolmen ospitando il Lavinia Group Trani in un altro derby molto sentito mentre il gruppo guidato da coach Sarcinella sarà di scena sul campo dell’attuale capolista Fasano, impegnata oggi pomeriggio nella super sfida al vertice contro Francavilla. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

