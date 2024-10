Star Volley perfetta: battuta la capolista Marsala / CLASSIFICA

Grande vittoria della Star Volley che si impone 3-2 al tie-break contro la corazzata Marsala. Prestazione maiuscola delle giocatrici nerofucsia che conquistano meritatamente la prima vittoria stagionale.

Le ragazze allenate da coach Breviglieri impattano benissimo il match, con un parziale di 11-4 nel primo set. Le ospiti sono riuscite a recuperare portandosi a -2, ma gli attacchi vincenti di Adubea e Civardi hanno consentito di portare a casa il set con il punteggio di 25-20. Nella seconda frazione le siciliane vanno subito in vantaggio e mantengono una certa distanza di sicurezza per tutto il set, chiuso 17-25. Il terzo periodo comincia in salita per le nerofucsia che vanno sotto 2-6, ma comunque riescono ad accorciare nel punteggio e a completare la rimonta grazie ad una Civardi in stato di grazia. Il terrificante break di 1-10 purtroppo costa carissimo alle padroni di casa, costrette ad arrendersi 20-25. Minervini e compagne non si danno per vinte e si rendono protagoniste di un ottimo quarto set. Tutto sembrava presagire al meglio con un vantaggio di +6, ma il netto 0-7 firmato da Marsala stravolge i piani di coach Breviglieri. Nel momento più delicato però Adubea e Panucci fanno la differenza allungando la sfida al tie-break dopo aver concluso il set 25-23. Le nerofucsia sfoderano una sontuosa prestazione nel finale di gara imponendosi 15-7 nel decisivo tie-break che significa prima storica vittoria in B1. Ora le ragazze avranno l’occasione di ripetersi nel prossimo incontro in trasferta a Santa Teresa di Riva.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Star Volley Bisceglie-Marsala 3-2

Star Volley Bisceglie: Galazzo 3, Adubea 15, Civardi 16, Panucci 16, Cometti 15, Torre 5, Minervini (libero), Ba 2, Solarino. N.e.: Losciale, Colucci, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Marsala: Grippo 4, Varaldo 14, Pozzoni 19, Meniconi 9, Caserta 10, Cecchini 10, Oggioni (libero), Zingoni 2, Bondavalli, Carpio. N.e.: Guastella, Lo Gerfo (libero). All.: D’Amico.

Arbitri: Rutigliano, Martini.

Parziali: 25-20; 17-25; 20-25; 25-23; 15-7.

Durata set: 27‘, 27’, 36’, 34’, 16’, per un totale di 2 ore e 20 minuti.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI