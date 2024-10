Star Volley perde in rimonta la sua prima assoluta in Serie B1

Epilogo infelice per la Star Volley Bisceglie nella serata dell’esordio in Serie B1. La compagine nerofucsia si fa rimontare due set di vantaggio con il Grotte Volley Castellana che si impone 3-2 al Pala Panunzio di Molfetta.

Ottimo avvio Star Volley, subito sul 3-0 con due ace consecutivi di Torre. I colpi di Civardi e Panucci hanno aperto il solco (12-7) reso ancora più profondo dalla Adubea: set archiviato con un netto 25-15.

Bisceglie è scattata bene dai blocchi anche nel secondo parziale (5-2) e ha retto ai tentativi ospiti di rientro (11-9) con Civardi, Adubea e Panucci in evidenza: forbice allargata fino al +8 (20-12). Ritorno di Castellana (23-18 con l’ace di Cantaluppi) resa vana dalle biscegliesi che si sono aggiudicate il periodo per 25-19.

Due battute vincenti di Torre nel 4-0 confezionato a inizio terzo set da una Star Volley in pieno controllo e capace di portarsi sul 13-7. Ospiti che hanno avuto il merito di crederci e sono riuscite a risalire la china, impattando a quota 19. L’infortunio a Quarto sul 20-19 ha causato un contraccolpo psicologico che le nerofucsia non hanno superato cedendo per 23-25.

Gli ingressi di Luzzi nel ruolo di libero, Losciale in palleggio e Ba non sono stati sufficienti ad invertire la rotta nella quarta parte della gara, caratterizzata da un generale blackout delle padrone di casa, incapaci di riprendere le redini della situazione. L’ultimo sussulto sul 10-14, poi il buio e Castellana ha approfittato dello smarrimento avversario (15-25).

Tie-break emblematico: Adubea ha messo a terra il pallone del 3-3, Bisceglie ha toccato il vantaggio sul 5-4 ma la luce si è spenta di nuovo con il parziale di 8-15 con il qualche ha prevalso Castellana. (Foto: Cristina Pellegrini)

Star Volley Bisceglie-Grotte Volley Castellana 2-3

Star Volley Bisceglie: Del Federico 4, Adubea 18, Civardi 11, Panucci 8, Cometti 7, Torre 9, Quarto (libero), Losciale, Ba, Luzzi (libero). N.e.: Solarino, Colucci. All.: Breviglieri.

Grotte Volley Castellana: Salas 1, Cusma 3, Cantaluppi 17, Corradetti 13, Salamida 15, Stellati 14, Ruffo (libero), Vuoso 7, Chiricallo. N.e.: Rizza, Paparella, Locorotondo. All.: Ciliberti.

Arbitri: Bianchi, Galiuti.

Parziali: 25-15; 25-19; 23-25; 15-25; 8-15.

Durata set: 22’, 25’, 29’, 26’, 14’ per un totale di un’ora e 56 minuti.