Star Volley partner di una società di Serie A, accordo con la Unet Yamamay Busto Arsizio

Un’intesa a tutto tondo il cui obiettivo concreto è promuovere la più ampia diffusione possibile della pallavolo, partendo dai territori. La Star Volley Bisceglie ha sottoscritto un accordo di affiliazione con la Unet Yamamay Busto Arsizio, club la cui prima squadra partecipa stabilmente al campionato di A1, vincitore di uno scudetto, di una Coppa Italia, di una Supercoppa italiana e di 3 Coppe Cev (la seconda competizione continentale).

La collaborazione con una delle più riconosciute realtà del panorama europeo, guidata dal presidente Giuseppe Pirola, è un motivo di orgoglio per la dirigenza biscegliese: “Attraverso questa basilare affiliazione con Busto Arsizio vogliamo incrementare le possibilità di carriera futura nel volley per le nostre giovanissime tesserate” ha commentato Andrea Montrone. Il progetto Uyba & friends, del quale la Star Volley Bisceglie è entrata a far parte, consiste in una sinergia che porterà allo scambio di informazioni costante fra l’ambiente nerofucsia e lo staff del settore giovanile di Busto Arsizio, all’organizzazione di eventi e Open day periodici di verifica del lavoro svolto dai gruppi di Bisceglie da parte degli allenatori del club lombardo, che a loro volta avranno l’opportunità di selezionare i prospetti più interessanti del territorio che gravitano nell’orbita Star Volley per svolgere stage ed eventualmente trasferirsi nel vivaio della società di Serie A1.

“Questa partnership certifica ancora di più le coordinate del nostro lavoro quotidiano – ha sottolineato Salvatore Cortese – per lo sviluppo e l’affermazione della pallavolo nelle nostre città. Un processo graduale ma chiaro di crescita che abbiamo avviato per consolidare la nostra presenza, acquisire sempre più tesserati alla disciplina, formare giocatrici ma soprattutto persone tramite lo sport”.

L’affiliazione con UYBA è un altro segnale forte di promozione del brand Star Volley: tutto il materiale tecnico relativo al settore giovanile sarà “griffato” con i marchi di entrambe le società, segno della fiducia che Busto Arsizio ha deciso di riporre nella realtà biscegliese.