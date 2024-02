Star Volley non si ferma più, superate anche le campane del Matese / CLASSIFICA

Ennesimo successo rotondo per la Star Volley Bisceglie che non interrompe la propria marcia nemmeno contro il Matese, costretto ad arrendersi per 3-0 nel match disputatosi al Paladolmen, ieri pomeriggio alle ore 19, e valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B2.

L’approccio alla gara delle nerofucsia è particolarmente determinato con le ragazze di coach Giunta concentrate fin dalle primissime battute di gioco. L’inizio di partita è equilibrato con le due squadre che ribattono colpo su colpo alle iniziative avversarie. A metà frazione, tuttavia, le biscegliesi prendono un piccolo margine di vantaggio che si allarga fino al +5 sul 15-10. Le campane, comunque, non si arrendono e il gap viene chiuso dalle ragazze del Matese, bravissime a ricucire fino al 21-21. Nella fase cruciale, però, capitan Haliti e compagne aumentano il livello di gioco riuscendo a conquistare il primo set con il punteggio di 25-22. Partenza sprint delle padrone di casa anche in avvio di secondo set. Il 4-1 immediato delle nerofucsia costringe subito al timeout la panchina del Matese. La sospensione, tuttavia, non sortisce alcun effetto poiché Star Volley amministra con autorevolezza il vantaggio costruito in apertura. Il gap infatti è sufficiente alle padrone di casa per controllare le operazioni fino alla fine del set, che si conclude con un errore in battuta delle ospiti a certificare il 25-17 in favore delle biscegliesi. Sopra di due set, Bisceglie mantiene inalterato il copione della partita partendo forte anche nella terza frazione costringendo Matese ad utilizzare nuovamente un timeout ad inizio set, sul punteggio di 6-3. Ancora una volta, però, la mossa non sortisce gli effetti sperati infatti le ragazze di coach Giunta tengono alto il livello di gioco e allungano ulteriormente il vantaggio fino al +9 (13-4). Le campane provano a non uscire dalla partita e tentano di ricucire arrivando fino al -4 (18-14), ma il margine in favore delle biscegliesi è troppo ampio e così le nerofucsia portano a casa il match chiudendo la gara con il 25-17, che sugella l’ennesima vittoria per 3-0 della splendida stagione delle ragazze biscegliesi.

Grazie a questo successo, il quattordicesimo in quindici gare, Star Volley sale a quota 43 mantenendo saldamente il comando della classifica. Nel prossimo turno le nerofucsia sono attese dal difficile appuntamento sul campo della Mandwinery Cerignola, quinta in classifica, reduce dall’agevole vittoria per 3-0 sul fanalino di coda Volare Benevento. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2